LADA попала в число любимых автомобильных марок россиян
23.11.2017, 19:10
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Впервые за 9 лет исследований отечественный бренд LADA попал в десятку любимых у жителей России в категории "Автомобили". Как можно видеть в рейтинге "Любимые бренды россиян" (проект OMI), LADA в 2017 году расположилась на 9-м месте, уступив Hyundai и обогнав Volkswagen.
Лидером категории остается BMW, причём уже седьмой год подряд. Toyota располагается на второй строчке, хотя это единственный автомобильный бренд, вошедший в ТОП-20 абсолютного рейтинга. На третьем месте – Mercedes-Benz, на четвёртом- Audi. Замыкает пятёрку Ford. За ним следуют Nissan и KIA.
Источник: Автостат