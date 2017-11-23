ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Впервые за 9 лет исследований отечественный бренд LADA попал в десятку любимых у жителей России в категории "Автомобили". Как можно видеть в рейтинге "Любимые бренды россиян" (проект OMI), LADA в 2017 году расположилась на 9-м месте, уступив Hyundai и обогнав Volkswagen.