ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Первый заместитель Председателя Комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции, член фракции ЛДПР Дмитрий Савельев уверен, что борьба с распространением ВИЧ должна стать одним из основных приоритетов государства и общества.

Парламентарий напомнил, что в настоящий момент Россия находится на третьем месте в мире по числу новых случаев заражения ВИЧ инфекцией. Но скорость, с которой вирус распространяется, говорит о том, что граждане недостаточно информированы о путях его распространения и способах защиты от него.

"Необходима не только широкая кампания через средства массовой информации, через привлечение образовательных учреждений и учреждений социальной направленности, через привлечение добровольцев из числа активных граждан. Задача государства этих добровольцев организовать. Кроме того, необходимо более широкое медицинское освидетельствование населения на ВИЧ-инфекцию. Нам нужны региональные проекты, подобные всероссийской акции "Стоп ВИЧ/СПИД", которая проводится при поддержке федеральных министерств и ведомств, Русской православной церкви и некоторых крупных компаний, среди которых, например, "Аэрофлот".

Я уверен, объединение усилий федеральных и муниципальных властей, социально ответственного бизнеса, образовательных и социальных учреждений, а также общественных организаций и волонтёров даст необходимый эффект", - объяснил Дмитрий Савельев.