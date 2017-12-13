ОРЕАНДА-НОВОСТИ. ЛДПР приветствовала предложение выплачивать пособия молодым семьям уже с первым новорождённым, однако призывает принять и другие меры, чтобы увеличить рождаемость и снизить смертность.

"Прежде всего, нужно изменить страшную статистику по абортам. У нас более половины беременностей завершаются прерыванием, 1,5 миллиона абортов в год. Почему не предложить женщине выплату в 200 тысяч рублей за то, что она выносит ребёнка и, если она его не хочет, отдать на воспитание государству. Миллионы жизней мы бы спасли", – считает Владимир Жириновский.

Есть и другие проблемы, решение которых позволит поднять рождаемость.

"У нас множество людей хотят завести детей, но по медицинским показателям не могут. Давайте направим деньги на то, чтобы их лечить. У нас в некоторых регионах рождаемость и так высокая, зачем туда деньги направлять на стимуляцию рождаемости, давайте лучше дадим в те регионы, где смертность пока что выше", – подчеркнул лидер ЛДПР.