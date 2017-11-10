ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Председатель Комитета Госдумы по международным делам, член фракции Леонид Слуцкий убеждён, что действия США по отношению к российским СМИ не имеют ничего общего с демократическими ценностями.

Парламентарий отметил, что "действия США по отношению к RT не имеют ничего общего с демократическими ценностями и полностью попирают свободу слова. В США развязана настоящая антироссийская истерия. Сначала выдворяют без каких-либо весомых доказательств наших дипломатов, закрывают консульства, срывают флаги, теперь дошла очередь до притеснения российских СМИ. Всё это не может оставаться без адекватного ответа со стороны РФ", - подчеркнул Леонид Слуцкий.

По мнению депутата, здесь нужно применить меры симметричного характера.