Лавров: РФ рассчитывает на наращивание сотрудничества в формате "Россия - Индия - Китай"
11.12.2017, 18:54
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Москва рассчитывает на дальнейшее наращивание многопланового сотрудничества в рамках формата "Россия - Индия - Китай" (РИК), в том числе в интересах продвижения на международной арене совместных подходов к обеспечению глобальной и региональной безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пленарном заседании глав МИД трёх стран.
По его словам, этот формат стал одним из локомотивов общерегиональных усилий по совершенствованию архитектуры межгосударственных отношений в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которая "должна опираться на принципы всеобъемлющей, равной и неделимой безопасности".
"За прошедшее время достигнуты значительные успехи в расширении числа взаимодействий в тройственном формате, - отметил министр. - При этом мы не останавливаемся на достигнутом - на трёхсторонней встрече в Москве в апреле 2016 года было условлено обогащать деятельность РИК за счёт новых перспективных тем, представляющих взаимный интерес".
"Россия рассчитывает на дальнейшее наращивание многопланового сотрудничества в рамках "тройки", в том числе в интересах продвижения на международной арене совместных подходов к обеспечению глобальной и региональной стабильности и устойчивого развития, - подчеркнул Лавров. - Подтверждаем изменённую заинтересованность в уплотнении внешнеполитической координации на ключевых многосторонних площадках, прежде всего ООН, "Группы двадцати", ШОС, БРИКС".
По его словам, этот формат стал одним из локомотивов общерегиональных усилий по совершенствованию архитектуры межгосударственных отношений в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которая "должна опираться на принципы всеобъемлющей, равной и неделимой безопасности".
"За прошедшее время достигнуты значительные успехи в расширении числа взаимодействий в тройственном формате, - отметил министр. - При этом мы не останавливаемся на достигнутом - на трёхсторонней встрече в Москве в апреле 2016 года было условлено обогащать деятельность РИК за счёт новых перспективных тем, представляющих взаимный интерес".
"Россия рассчитывает на дальнейшее наращивание многопланового сотрудничества в рамках "тройки", в том числе в интересах продвижения на международной арене совместных подходов к обеспечению глобальной и региональной стабильности и устойчивого развития, - подчеркнул Лавров. - Подтверждаем изменённую заинтересованность в уплотнении внешнеполитической координации на ключевых многосторонних площадках, прежде всего ООН, "Группы двадцати", ШОС, БРИКС".
Источник: БРИКС