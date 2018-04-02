ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 2 апреля Москву с рабочим визитом посетил Министр иностранных дел Народной Республики Бангладеш А.Х.М.Али.

В ходе переговоров глав внешнеполитических ведомств двух стран обсуждались состояние и перспективы развития российско-бангладешских отношений. Стороны подтвердили обоюдную заинтересованность в поддержании регулярного политического диалога и наращивании сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и других практических областях.

Отмечены совпадение или близость подходов России и Бангладеш к ключевым вопросам международной повестки дня. Выражена готовность к тесному партнёрскому взаимодействию на мировой арене в интересах укрепления региональной и глобальной безопасности.