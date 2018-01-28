ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 27 января по инициативе турецкой стороны состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Турецкой Республики М.Чавушоглу.

В контексте подготовки к Конгрессу сирийского национального диалога 29-30 января 2018 г. министры провели обстоятельный обмен мнениями по финальным аспектам организации и проведения данного мероприятия.



Конгресс нацдиалога пройдёт в Сочи. Россия пригласила к участию 1600 представителей сирийского общества. Наблюдателями будут ООН, постоянные члены Совбеза международной организации, Ливан, Саудовская Аравия, Казахстан, Египет, Иордания и Ирак.