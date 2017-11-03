ОРЕАНДА-НОВОСТИ 3 ноября состоялась встреча Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Генеральным секретарем ОБСЕ Т.Гремингером, находящимся в Москве с визитом.



Стороны обсудили актуальные задачи, стоящие перед Организацией. С российской стороны поддержано стремление Генерального секретаря восстановить на площадке ОБСЕ равноправный, взаимоуважительный диалог по ключевым проблемам современности, реформировать работу Организации в целях исправления существующих дисбалансов и эффективного использования ее потенциала в интересах государств-участников.



В качестве приоритетных задач были выделены усилия ОБСЕ по противодействию терроризму и другим транснациональным угрозам, сопряжению интеграционных процессов, защите традиционных ценностей, а также содействию урегулированию конфликтов, прежде всего, на востоке Украины.



В ходе переговоров была предметно рассмотрена работа Секретариата и институтов ОБСЕ – БДИПЧ, ВКНМ и Представителя по вопросам свободы СМИ, а также действующих полевых миссий.



Подтверждена общая нацеленность на конструктивную подготовку предстоящего заседания Совета министров ОБСЕ в Вене 7-8 декабря с.г.