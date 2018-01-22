OREANDA-NEWS. January 22, 2018. Ленинградская АЭС (г. Сосновый Бор, филиал «Росэнергоатома», входит в электроэнергетический дивизион «Росатома») достигла рекордной для отечественных атомных станций выработки электроэнергии в 1 триллион кВт.час. Такое количество электроэнергии выдали за 45 лет (начиная с декабря 1973 года) в энергосистему страны четыре блока станции с реакторами типа РБМК-1000. В истории российской атомной энергетики подобный показатель зафиксирован впервые.

«Это беспрецедентная для отечественной атомной энергетики выработка электроэнергии. Для сравнения, суммарное энергопотребление в России за весь 2017 год составило 1,04 трлн кВт.ч. В истории нашей страны подобного показателя достигали лишь два гиганта - Братская гидроэлектростанция (установленная мощность 4500 МВт, работает с 1967 года) и Сургутская теплоэлектростанция (установленная мощность 5600 МВт, работает с 1985 года). А если сравнивать с другими странами, то по этому показателю ЛАЭС входит в пятёрку АЭС Европы. При этом обходящие её АЭС имеют шесть энергоблоков», - отметил, говоря о значимости события, генеральный директор «Росэнергоатома» Андрей Петров.

В свою очередь директор Ленинградской АЭС Владимир Перегуда отметил: «АЭС в своем развитии прошла несколько ключевых этапов: изменения физики реактора и внедрение новых систем безопасности, модернизация и продление сроков эксплуатации каждого энергоблока на 15 лет и, наконец, оснащение специальной так называемой «постфукусимской» техникой и оборудованием».

Он также напомнил, что в конце 2017 года Ленинградская АЭС получила высокую оценку во время международной миссии OSART МАГАТЭ - проверки на соответствие международным требованиям безопасности. Эксперты особо отметили отношение персонала к культуре безопасности.

Наблюдать момент достижения триллиона киловатт 20 января на станцию пригласили руководство города Сосновый Бор, ветеранов и работников новых энергоблоков. В онлайн-режиме они наблюдали за работой смен первой и второй очереди Ленинградской АЭС и сменой цифр на символическом счетчике.

«Символично, что первый триллион киловатт-час блоков РБМК-1000 достигнут в дни физического пуска инновационного энергоблока с водо-водяным энергетическим реактором мощностью 1200 МВт. Мы уверены, что коллектив новых блоков примет эстафету надежной эксплуатации в духе культуры безопасности», - отметил, передавая памятный вымпел главному инженеру Ленинградской АЭС-2 Александру Беляеву, Владимир Перегуда.

Ленинградская АЭС, энергоблок №1 которой был введен в эксплуатацию 45 лет назад, продолжает работать надежно и безопасно (за все годы эксплуатации на станции не было ни одного серьезного инцидента) и остается крупнейшим производителем электроэнергии на российском Северо-Западе. Её доля составляет 27% суммарной выработки. При этом АЭС обеспечивает более 50% энергопотребления Санкт-Петербурга и Ленинградской области, которые год от года наращивают промышленный и экономический потенциал.