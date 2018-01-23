ОРЕАНДА-НОВОСТИ В этом году начнется благоустройство дополнительного входа в Парк Горького. Попасть в один из самых популярных парков столицы можно будет со стороны Ленинского проспекта. К парку сделают сквозной проход. Это будет прогулочный бульвар с клумбами, деревьями и кустарниками, который расположится между зданиями Московского института стали и сплавов (МИСиС) и городской клинической больницы № 1 имени Н.И. Пирогова. Там установят перголу волнообразной формы, скамейки для отдыха, создадут смотровую площадку с видом на Парк Горького и площадку для временных выставок и размещения арт-объектов музея современного искусства «Гараж». Прямо к парку будет вести широкая парадная лестница с пандусом в виде зигзага.



Впервые идея создания такого сквозного прохода была предложена в 1928–1930 годах в проектах планировки Парка Горького, авторами которых были архитекторы Алексей Щусев и Александр Власов. Но она так и не была воплощена.



«Сейчас между корпусами больницы и института — технический проезд, со стороны Ленинского проспекта входа в Парк Горького нет. Чтобы попасть в музей “Гараж”, людям приходится идти в обход до центрального входа. Новая благоустроенная территория привлечет больше посетителей в эту зону парка», — рассказали в пресс-службе Департамента капитального ремонта города Москвы.



Со стороны Ленинского проспекта обустроят арку с подсветкой, сразу за ней начнется прогулочная зона, где будут расти деревья разных пород, цветущие кустарники, а также многолетние цветы и травы — гибридная полынь, дернистый луговик, рудбекия, китайская астильба, дубравный шалфей и девичий виноград.



Проект благоустройства территории нового входа в Парк Горького обсудили со студентами МИСиС 18 января на презентации в институтском центре прототипирования высокой сложности. Подобные сквозные проходы, соединяющие учебные здания с зонами отдыха, характерны для студенческих городков во всем мире. Это зеленые территории, где можно отдохнуть, посидеть на газоне за чтением книги или просто погулять. Их можно увидеть, например, на территории Массачусетского технологического института (США), лондонского Университета Риджентс (Великобритания), Университета Чикаго (США) и Университета Риссё (Япония).



Проект был разработан архитектурным бюро Wowhaus по заказу Департамента капитального ремонта Москвы. Начать благоустройство входа в парк планируется этой весной.



Парк Горького был основан в 1928 году. Главным архитектором, проектировавшим территорию от главного входа до Нескучного сада, стал авангардист Константин Мельников. В 2013 году парку передали часть территорий природного заказника «Воробьевы горы» и Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, а в 2015-м в его состав вошел парк искусств «Музеон», самый крупный в России музей скульптуры под открытым небом. В этом году один из знаковых объектов парка — ажурная беседка, построенная в 1950-е, — стал доступен для посетителей после реставрации.