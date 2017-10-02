ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Председатель Комитета Госдумы по международным делам, член фракции ЛДПР Леонид Слуцкий озвучил своё мнение по поводу ситуации в Каталонии. Стоит напомнить, в минувшее воскресенье в Испании прошёл референдум за независимость одной из провинций.

Итоги каталонского голосования Мадрид признавать отказывается, хотя 90% жителей провинции выступили за отделение автономии от Испании. Леонид Слуцкий убеждён, что прошедший референдум – следствие политики Запада, применявшейся в отношении Югославии несколько лет назад.

«Именно в Косово был открыт "ящик Пандоры". Россия предупреждала, что план тогдашнего специального помощника генерального секретаря ООН Марти Ахтисаари по определению статуса Приштины и её отделения от Белграда обернётся рано или поздно "парадом национальных суверенитетов". Это мы сегодня и наблюдаем в различных точках мира. И сейчас реакция Евросоюза, куда намерены обратиться каталонцы в связи с нарушением прав человека во время проведения референдума, станет "лакмусовой бумажкой" на проявление двойных стандартов при оценке всех событий, сопровождавших воскресное голосование», - подчеркнул депутат.