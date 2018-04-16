Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что операция США, Франции и Великобритании в Сирии была совершенно легитимной.

«Нет, эта операция была легитимной. Это международное сообщество вмешалось и сделало это очень точно», - заявил Макрон, отвечая на вопрос, не боялся ли он стать «жандармом мировой сцены», соглашаясь на операцию без одобрения ООН.

Как заявил глава Франции, разведка страны предоставила ему данные, которые с высокой степень вероятности указывают на то, что химическое оружие применили власти Сирии.

Макрон сообщил о том, что именно он уговорил президента США Дональда Трампа ограничиться нанесением ударов только по химическим объектам Сирии. Также Макрон рассказал, что он уговорил американского лидера пока остаться в Сирии. Ранее Трамп заявил о намерении США покинуть страну в ближайшее время.

Оправдала нанесение удара по суверенной стране в обход мнения ООН и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. В понедельник она выступит в парламенте, фрагменты ее речи уже распространили информационные агентства. «Мы действовали согласно нашим национальным интересам. В наших национальных интересах предотвратить использование химических вооружений в Сирии в будущем, а также поддержать глобальный консенсус о недопустимости применения химоружия. Мы не можем позволить сделать использование химического оружия нормой, ни в Сирии, ни на улицах Великобритании, ни где-либо еще», - говорится в речи премьера.

По ее мнению, данный удар должен предотвратить «страдания сирийского народа», находящегося под гнетом режима Асада.

В минувшую субботу США, Британия и Франция выпустили более ста ракет по территории Сирии.