ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому в России ежегодно будет проводиться конкурс программ социального развития регионов на соискание премии имени Александра Починка на уровне правительства. Документ опубликован во вторник на сайте кабмина.



Конкурс направлен на выявление лучших региональных практик решения задач социального развития, их тиражирование и масштабирование, в том числе на федеральном уровне, формирование благоприятных условий для поддержки негосударственных организаций, оказывающих социальные и общественно полезные услуги, развитие социального предпринимательства в России.

Всероссийский конкурс программ социального развития регионов на премию имени А.П.Починка (далее – Конкурс) проводится с 2014 года некоммерческим фондом «Аналитический центр “Форум”» при поддержке Открытого правительства, Экспертного совета при Правительстве России, Российского государственного социального университета и Фонда имени А.П.Починка.

С учётом практики проведения Конкурса подписанным распоряжением принято решение о проведении ежегодного Всероссийского конкурса программ социального развития регионов на соискание премии имени А.П.Починка на уровне Правительства России. Организатором конкурса определено Минэкономразвития. Таким образом, статус конкурса повышен.