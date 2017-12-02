Лучших представителей бизнес-сообщества города наградили в Балашихе
02.12.2017, 13:33
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Торгово-промышленная палата Балашихи отметила двадцатилетний юбилей, в рамках праздничных мероприятий прошло награждение лучших представителей бизнес-сообщества города, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
В рамках празднования глава Балашихи Сергей Юров наградил лучших представителей бизнес-сообщества города.
"От всей души поздравляю с вашим юбилеем. 20 лет – это большой срок, за который пройден большой путь и нашей страной, безусловно, и торгово-промышленной палатой нашего города. Сегодня (1 декабря – ред.) Анатолий Владимирович (Шестаков – президент торгово-промышленной палаты Балашихи – ред.) рассказал о многих достижениях, работе в разных направлениях", – сказал Юров.
Он отметил, что самая важная функция торгово-промышленной палаты – это объединение, площадка, на которой предоставляется возможность общаться предпринимателям, власти, надзорным органам и решать те непростые задачи, которые стоят перед бизнесом, городским сообществом, администрацией в данный момент.
Юров поблагодарил предпринимателей за проделанную работу и их вклад в развитие Балашихи. Также он наградил коллективы компании по производству декоративных покрытий и отделения страхового дома, руководителя частного сыскного агентства и генерального директора риэлтерской компании благодарственными письмами. Почётные грамоты гостям вручили представители торгово-промышленной палаты, депутаты Мособлдумы и совета депутатов Балашихи.
Торгово-промышленная палата Балашихи объединяет 196 предприятий и организаций. Этим самым она защищает интересы всех слоёв бизнеса: малого, среднего, крупного и охватывает своей деятельностью все сферы предпринимательства. Организация оказывает более 20 видов услуг, в том числе по экспертизе и сертификации, выдаче электронной-цифровой подписи, оценке бизнеса, проведению выставок, рекламе.
В рамках празднования глава Балашихи Сергей Юров наградил лучших представителей бизнес-сообщества города.
"От всей души поздравляю с вашим юбилеем. 20 лет – это большой срок, за который пройден большой путь и нашей страной, безусловно, и торгово-промышленной палатой нашего города. Сегодня (1 декабря – ред.) Анатолий Владимирович (Шестаков – президент торгово-промышленной палаты Балашихи – ред.) рассказал о многих достижениях, работе в разных направлениях", – сказал Юров.
Он отметил, что самая важная функция торгово-промышленной палаты – это объединение, площадка, на которой предоставляется возможность общаться предпринимателям, власти, надзорным органам и решать те непростые задачи, которые стоят перед бизнесом, городским сообществом, администрацией в данный момент.
Юров поблагодарил предпринимателей за проделанную работу и их вклад в развитие Балашихи. Также он наградил коллективы компании по производству декоративных покрытий и отделения страхового дома, руководителя частного сыскного агентства и генерального директора риэлтерской компании благодарственными письмами. Почётные грамоты гостям вручили представители торгово-промышленной палаты, депутаты Мособлдумы и совета депутатов Балашихи.
Торгово-промышленная палата Балашихи объединяет 196 предприятий и организаций. Этим самым она защищает интересы всех слоёв бизнеса: малого, среднего, крупного и охватывает своей деятельностью все сферы предпринимательства. Организация оказывает более 20 видов услуг, в том числе по экспертизе и сертификации, выдаче электронной-цифровой подписи, оценке бизнеса, проведению выставок, рекламе.
Источник: Официальный портал Московской области