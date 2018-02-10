"Лыжня России": более 20 тысяч человек участвовали в московском этапе гонки
10.02.2018, 18:22
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В XXXVI Всероссийской массовой гонке "Лыжня России" приняли участие более 20 тысяч москвичей. Они вышли на старт в 11 округах. Основными дистанциями стали пять и 10 километров.
"Второй год подряд московский этап Всероссийской массовой гонки "Лыжня России" проводился в 11 округах. Такое решение было принято по результатам голосования в проекте "Активный гражданин", а также для удобства горожан. В целом по Москве в "Лыжне России" участвовали более 20 тысяч человек", - отметил руководитель столичного Департамента спорта и туризма Николай Гуляев.
Центральный старт московского этапа состоялся в Северо-Западном административном округе столицы. В нём приняли участие около 2,5 тысячи любителей лыжного спорта. В Восточном округе открыли дополнительную площадку для участников с ограниченными возможностями здоровья. Соревнования на дистанциях 500 и 1000 метров провели на специально подготовленных трассах в Измайловском парке.
На всех площадках можно было выполнить нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", а на финише москвичей ждали гречневая каша и горячий чай.
Центральный старт соревнований состоялся в Тульской области, на территории Государственного мемориального и природного заповедника "Музей-усадьба Л.Н. Толстого "Ясная Поляна"".
"Лыжня России" проводится ежегодно с 1982 года и считается самым масштабным по количеству участников и географическому охвату мероприятием в мире. В 2017-м на старт гонки вышли более 1,5 миллиона человек. Наиболее массовые соревнования проходят в Башкортостане, Мордовии, Татарстане, Красноярском крае, Московской, Новосибирской, Саратовской, Свердловской, Тверской и Челябинской областях, а также в Москве и Санкт-Петербурге.
"Второй год подряд московский этап Всероссийской массовой гонки "Лыжня России" проводился в 11 округах. Такое решение было принято по результатам голосования в проекте "Активный гражданин", а также для удобства горожан. В целом по Москве в "Лыжне России" участвовали более 20 тысяч человек", - отметил руководитель столичного Департамента спорта и туризма Николай Гуляев.
Центральный старт московского этапа состоялся в Северо-Западном административном округе столицы. В нём приняли участие около 2,5 тысячи любителей лыжного спорта. В Восточном округе открыли дополнительную площадку для участников с ограниченными возможностями здоровья. Соревнования на дистанциях 500 и 1000 метров провели на специально подготовленных трассах в Измайловском парке.
На всех площадках можно было выполнить нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", а на финише москвичей ждали гречневая каша и горячий чай.
Центральный старт соревнований состоялся в Тульской области, на территории Государственного мемориального и природного заповедника "Музей-усадьба Л.Н. Толстого "Ясная Поляна"".
"Лыжня России" проводится ежегодно с 1982 года и считается самым масштабным по количеству участников и географическому охвату мероприятием в мире. В 2017-м на старт гонки вышли более 1,5 миллиона человек. Наиболее массовые соревнования проходят в Башкортостане, Мордовии, Татарстане, Красноярском крае, Московской, Новосибирской, Саратовской, Свердловской, Тверской и Челябинской областях, а также в Москве и Санкт-Петербурге.