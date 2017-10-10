МЧС России готово помочь США в тушении пожаров в Калифорнии
10.10.2017, 18:35
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Глава МЧС России Владимир Пучков выразил готовность оказать помощь США в тушении пожаров в Калифорнии. Министр направил телеграмму с предложением помощи администратору Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях США Броку Лонгу.
"Я хотел бы заверить, что чрезвычайная служба России готова предоставить любую необходимую помощь и поддержку", - отметил Владимир Пучков. Он также выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами в результате лесных пожаров.
По информации в открытых источниках, число жертв природных пожаров на севере Калифорнии возросло до 10 человек. С воскресенья огонь уничтожил более 1,5 тыс. домов и построек, а также вынудил власти провести эвакуацию 20 тыс. человек. Зона распространения бедствия насчитывает до 15 очагов возгорания и охватывает площадь 19,06 тыс. га.
Губернатор Калифорнии ввёл режим чрезвычайной ситуации в восьми округах штата.
"Я хотел бы заверить, что чрезвычайная служба России готова предоставить любую необходимую помощь и поддержку", - отметил Владимир Пучков. Он также выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами в результате лесных пожаров.
По информации в открытых источниках, число жертв природных пожаров на севере Калифорнии возросло до 10 человек. С воскресенья огонь уничтожил более 1,5 тыс. домов и построек, а также вынудил власти провести эвакуацию 20 тыс. человек. Зона распространения бедствия насчитывает до 15 очагов возгорания и охватывает площадь 19,06 тыс. га.
Губернатор Калифорнии ввёл режим чрезвычайной ситуации в восьми округах штата.
Источник: МЧС РФ