02.04.2018, 22:02
МЧС России будет вести планомерную работу по пожарной безопасности
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня в Национальном центре управления в кризисных ситуациях МЧС России глава ведомства Владимир Пучков провёл совещание совместно с руководителями общественных организаций "Опора России", Всероссийское добровольное пожарное общество и Российский союз спасателей. В ходе совещания эксперты обсудили вопросы проведения проверок соблюдения требований пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей, а также и предложения по совершенствованию нормативной правовой базы и организации госпожнадзора.
МЧС России будет вести планомерную работу по пожарной безопасности и проводить проверки с привлечением представителей бизнеса, общественных организаций и граждан, заявил в ходе селекторного совещания глава МЧС Владимир Пучков. Он также отметил, что запущена программа "12 шагов безопасности": в течение года ежемесячно будут проходить мероприятия, которые направлены на повышение защищённости объектов с массовым пребыванием людей.
"Это не разовая работа, это планомерная работа. Первый этап программы мы завершаем до 30 апреля, и в этот период мы должны встряхнуть всех и принять целую систему мер для защиты жизни и здоровья людей, чтобы ни в коем случае не допустить трагедии, которая произошла в Кемеровской области", - сказал министр.
Вместе с тем, он дал поручения Национальному центру управления в кризисных ситуациях МЧС России (НЦУКС) спланировать комплекс мер по проведению проверок в местах массового скопления людей.
"Прошу во всех субъектах, органах местного самоуправления спланировать мероприятия, а также усилить работу по проведению дней пожарной безопасности, ежемесячно осуществлять целый комплекс практических занятий. В этой работе должны участвовать представители бизнеса, общественные организации и граждане", - сказал Владимир Пучков.
Главный государственный инспектор Российской Федерации по пожарному надзору Ринат Еникеев на совещании рассказал, что в отдельных случаях предприниматели злоупотребляют снижением административной нагрузки на бизнес, что нередко приводит к трагическим последствиям.
"Отдельные структуры, в буквальном смысле используя "лазейки" в законодательстве, искусственно создают ситуацию, когда отсутствуют правовые основания для проведения надзорных мероприятий, уходят от ответственности за нарушения установленных требований", - отметил Ринат Еникев. В качестве примера привёл торговый центр Щёлково в Москве, работа которого уже приостановлена.
В субъектах страны, по поручению Генпрокуратуры Российской Федерации, организованы проверки соблюдения требований пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей. Среди них торгово-развлекательные центры, досуговые детские организации, объекты культуры и спорта, крупные кинотеатры, отнесённые к значительной категории риска. При проверках особое внимание будут уделять наличию эвакуационных выходов, работе внутреннего и внешнего противопожарного водоснабжения, первичным средствам пожаротушения, прохождению обучения лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности.
"Необходимо организовать взаимодействие с региональными подразделениями Всероссийского добровольного пожарного общества, Россоюзспаса, а также Общероссийской организации малого и среднего предпринимательства "Опора России", - добавил он.
Руководитель Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА России" Александр Калинин в свою очередь отметил, что объекты с массовым пребыванием людей должны проверяться чаще. "Те надзорные каникулы были даны для того, чтобы объекты малого бизнеса успели перейти на риск-ориентированный подход",- сказал он, добавив, что предприниматели, в основном, законопослушные.
"Этими мерами мы, безусловно, поддержали ответственный и добросовестный бизнес. Мы должны ещё раз посмотреть все схемы, по которым крупный бизнес уходит от налогов, потому что в этой связи нарушение требований пожарной безопасности увеличивается в разы", - сказал глава МЧС России.
Он также обратился к руководителям Всероссийского добровольного пожарного общества в регионах и потребовал проявлять принципиальность в отношении нерадивых бизнесменов.
"У нас большое количество ветеранов, специалистов, которые готовы работать совместно с министерством и "Опорой России" на благо общества. Я прошу вас проявить жёсткость и принципиальность в отношении тех предпринимателей, которые подвергают опасности жизнь и здоровье граждан, - обратился министр к представителям ВДПО на местах.
"Наша задача - общественников и министерства - создать мощную государственную систему контроля безопасности мест с массовым пребыванием людей. Чтобы кампания по проверке торговых центров, в частности, не стала разовой акцией", - сказал Владимир Кудрявцев, председатель Центрального совета ВДПО.
Должны быть направлены меры на подготовку и наведение дисциплины с персоналом, который обслуживает торгово-развлекательные центры и другие объекты с массовым пребыванием людей. По словам министра, каждый должен пройти обучение по соответствующему профилю.
"Все технические системы, построенные в зданиях, должны быть в исправном состоянии и соответствовать требованиям нормативных документов. Организуйте эту работу"
Владимир Пучков также настоятельно рекомендовал местным властям активнее работать с населением, напоминая гражданам о мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре посредством размещения социальной видеорекламы перед началом сеанса.
"Мы реализуем целый комплекс мероприятий по предотвращению пожаров, ЧС и ДТП, но, к сожалению, не всё выполняется на высоком уровне. Прошу предпринять меры и вынести уроки из этой страшной для всех нас трагедии", - потребовал Владимир Пучков.
МЧС России будет вести планомерную работу по пожарной безопасности и проводить проверки с привлечением представителей бизнеса, общественных организаций и граждан, заявил в ходе селекторного совещания глава МЧС Владимир Пучков. Он также отметил, что запущена программа "12 шагов безопасности": в течение года ежемесячно будут проходить мероприятия, которые направлены на повышение защищённости объектов с массовым пребыванием людей.
"Это не разовая работа, это планомерная работа. Первый этап программы мы завершаем до 30 апреля, и в этот период мы должны встряхнуть всех и принять целую систему мер для защиты жизни и здоровья людей, чтобы ни в коем случае не допустить трагедии, которая произошла в Кемеровской области", - сказал министр.
Вместе с тем, он дал поручения Национальному центру управления в кризисных ситуациях МЧС России (НЦУКС) спланировать комплекс мер по проведению проверок в местах массового скопления людей.
"Прошу во всех субъектах, органах местного самоуправления спланировать мероприятия, а также усилить работу по проведению дней пожарной безопасности, ежемесячно осуществлять целый комплекс практических занятий. В этой работе должны участвовать представители бизнеса, общественные организации и граждане", - сказал Владимир Пучков.
Главный государственный инспектор Российской Федерации по пожарному надзору Ринат Еникеев на совещании рассказал, что в отдельных случаях предприниматели злоупотребляют снижением административной нагрузки на бизнес, что нередко приводит к трагическим последствиям.
"Отдельные структуры, в буквальном смысле используя "лазейки" в законодательстве, искусственно создают ситуацию, когда отсутствуют правовые основания для проведения надзорных мероприятий, уходят от ответственности за нарушения установленных требований", - отметил Ринат Еникев. В качестве примера привёл торговый центр Щёлково в Москве, работа которого уже приостановлена.
В субъектах страны, по поручению Генпрокуратуры Российской Федерации, организованы проверки соблюдения требований пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей. Среди них торгово-развлекательные центры, досуговые детские организации, объекты культуры и спорта, крупные кинотеатры, отнесённые к значительной категории риска. При проверках особое внимание будут уделять наличию эвакуационных выходов, работе внутреннего и внешнего противопожарного водоснабжения, первичным средствам пожаротушения, прохождению обучения лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности.
"Необходимо организовать взаимодействие с региональными подразделениями Всероссийского добровольного пожарного общества, Россоюзспаса, а также Общероссийской организации малого и среднего предпринимательства "Опора России", - добавил он.
Руководитель Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА России" Александр Калинин в свою очередь отметил, что объекты с массовым пребыванием людей должны проверяться чаще. "Те надзорные каникулы были даны для того, чтобы объекты малого бизнеса успели перейти на риск-ориентированный подход",- сказал он, добавив, что предприниматели, в основном, законопослушные.
"Этими мерами мы, безусловно, поддержали ответственный и добросовестный бизнес. Мы должны ещё раз посмотреть все схемы, по которым крупный бизнес уходит от налогов, потому что в этой связи нарушение требований пожарной безопасности увеличивается в разы", - сказал глава МЧС России.
Он также обратился к руководителям Всероссийского добровольного пожарного общества в регионах и потребовал проявлять принципиальность в отношении нерадивых бизнесменов.
"У нас большое количество ветеранов, специалистов, которые готовы работать совместно с министерством и "Опорой России" на благо общества. Я прошу вас проявить жёсткость и принципиальность в отношении тех предпринимателей, которые подвергают опасности жизнь и здоровье граждан, - обратился министр к представителям ВДПО на местах.
"Наша задача - общественников и министерства - создать мощную государственную систему контроля безопасности мест с массовым пребыванием людей. Чтобы кампания по проверке торговых центров, в частности, не стала разовой акцией", - сказал Владимир Кудрявцев, председатель Центрального совета ВДПО.
Должны быть направлены меры на подготовку и наведение дисциплины с персоналом, который обслуживает торгово-развлекательные центры и другие объекты с массовым пребыванием людей. По словам министра, каждый должен пройти обучение по соответствующему профилю.
"Все технические системы, построенные в зданиях, должны быть в исправном состоянии и соответствовать требованиям нормативных документов. Организуйте эту работу"
Владимир Пучков также настоятельно рекомендовал местным властям активнее работать с населением, напоминая гражданам о мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре посредством размещения социальной видеорекламы перед началом сеанса.
"Мы реализуем целый комплекс мероприятий по предотвращению пожаров, ЧС и ДТП, но, к сожалению, не всё выполняется на высоком уровне. Прошу предпринять меры и вынести уроки из этой страшной для всех нас трагедии", - потребовал Владимир Пучков.
Источник: МЧС РФ