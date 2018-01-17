МЧС России держит на особом контроле безопасность Крещенских купаний
17.01.2018, 15:30
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В преддверии большого христианского праздника подразделения МЧС России проводят необходимые мероприятия для обеспечения безопасности людей в период Крещенских купаний. В них будут задействованы около 9 тысяч спасателей, а также более 2,5 тысяч единиц техники и около 500 маломерных судов.
В этом году в связи с погодными условиями особое внимание уделяется организации традиционных мест проведения Крещенских купаний, поскольку в ряде регионов средняя толщина льда всего 15-20 см, что не позволяет обеспечить массовый выход людей на лёд. Безопасной считается толщина ледяного покрова не менее 40-50 сантиметров. Поэтому места купания будут оснащены с учётом состояния льда вблизи берегов водоёмов. В иордани сделают трапы с поручнями, выставят ограждения и буйки, купели оборудуют специальными коробами безопасности, мостками и удобными сходами в воду.
Главная задача сотрудников чрезвычайного ведомства и представителей других служб – не допустить происшествий во время светлого праздника Крещения. Во всех санкционированных для проведения обряда местах будет организовано дежурство спасателей, специалистов ГИМС, представителей правоохранительных органов, бригад скорой помощи.
МЧС России настоятельно рекомендует воздержаться от купания в необорудованных и неподготовленных местах. Только квалифицированные специалисты могут своевременно оказать первую медицинскую помощь чтобы избежать травм и обморожений.
В этом году в связи с погодными условиями особое внимание уделяется организации традиционных мест проведения Крещенских купаний, поскольку в ряде регионов средняя толщина льда всего 15-20 см, что не позволяет обеспечить массовый выход людей на лёд. Безопасной считается толщина ледяного покрова не менее 40-50 сантиметров. Поэтому места купания будут оснащены с учётом состояния льда вблизи берегов водоёмов. В иордани сделают трапы с поручнями, выставят ограждения и буйки, купели оборудуют специальными коробами безопасности, мостками и удобными сходами в воду.
Главная задача сотрудников чрезвычайного ведомства и представителей других служб – не допустить происшествий во время светлого праздника Крещения. Во всех санкционированных для проведения обряда местах будет организовано дежурство спасателей, специалистов ГИМС, представителей правоохранительных органов, бригад скорой помощи.
МЧС России настоятельно рекомендует воздержаться от купания в необорудованных и неподготовленных местах. Только квалифицированные специалисты могут своевременно оказать первую медицинскую помощь чтобы избежать травм и обморожений.
Источник: МЧС РФ