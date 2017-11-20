МЧС России доставило гуманитарную помощь Республике Куба
20.11.2017, 22:10
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня в порту Мариэль провинции Артемис Республики Куба состоялась официальная церемония передачи российской гуманитарной помощи, доставку которой организует МЧС России.
Груз, общим весом около 300 тонн доставлен на Кубу морским транспортом. В его состав вошли строительные материалы, передвижные электростанции и продукты питания из запасов Росрезерва.
Всего до конца месяца планируется доставить свыше 1200 тонн гуманитарного груза.
Напомним, что в начале сентября текущего года практически всё северное побережье Кубы подверглось разрушительному воздействию урагана "Ирма", в результате погибли десятки человек, нанесён серьёзный ущерб экономике страны. В соответствии с запросом Республики Куба Правительство Российской Федерации приняло решение об организации доставки гуманитарной помощи пострадавшему населению.
Груз, общим весом около 300 тонн доставлен на Кубу морским транспортом. В его состав вошли строительные материалы, передвижные электростанции и продукты питания из запасов Росрезерва.
Всего до конца месяца планируется доставить свыше 1200 тонн гуманитарного груза.
Напомним, что в начале сентября текущего года практически всё северное побережье Кубы подверглось разрушительному воздействию урагана "Ирма", в результате погибли десятки человек, нанесён серьёзный ущерб экономике страны. В соответствии с запросом Республики Куба Правительство Российской Федерации приняло решение об организации доставки гуманитарной помощи пострадавшему населению.
Источник: МЧС РФ