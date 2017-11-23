МЧС России и Международный Комитет Красного Креста объединяет долговременное и плодотворное партнерство
23.11.2017, 21:31
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Глава МЧС России Владимир Пучков встретился в Женеве с Президентом Международного Комитета Красного Креста Петером Маурером. Стороны обсудили вопросы взаимодействия и сотрудничества.
Министр Владимир Пучков предложил создать постоянно действующую рабочую группу чрезвычайного ведомства и Международного Комитета Красного Креста. В свою очередь Петер Маурер поддержал эту идею.
"Я хотел бы поддержать Вашу идею об учреждении постоянной рабочей группы, которая будет заниматься развитием и укреплением сотрудничества по различным вопросам, в частности, по проблемам разминирования, подготовки специалистов к ликвидации последствий стихийных бедствий и катастроф", - сказал Петер Маурер.
Владимир Пучков отметил, что сотрудничество между МЧС России и Международным Комитетом Красного Креста имеет многолетнюю историю. Помимо обмена визитами на уровне руководства обеих организаций осуществляется экспертное взаимодействие.
"У нас давно сложились тесные и плодотворные контакты с Региональной делегацией Международного Комитета Красного Креста в Российской Федерации, Белоруссии и Молдове, - подчеркнул на встрече глава чрезвычайного ведомства. – Мы осуществляем регулярный обмен информацией. Ваши эксперты привлекаются для чтения лекций на базе учебных заведений МЧС России по тематике международного гуманитарного права, в частности, в Академию гражданской защиты".
МЧС России и Международный Комитет Красного Креста имеют успешный опыт совместного участия в международных гуманитарных операциях - реагирование на цунами в Юго-Восточной Азии, оказание помощи по ликвидации последствий разрушительного землетрясения на Гаити, доставке гуманитарной помощи населению стран, пострадавших в результате кризисов и конфликтов.
"Все эти годы мы взаимодействуем как давние и проверенные партнёры, демонстрируя взаимное уважение в отношении позиций друг друга", - сказал Владимир Пучков.
Министр Владимир Пучков предложил создать постоянно действующую рабочую группу чрезвычайного ведомства и Международного Комитета Красного Креста. В свою очередь Петер Маурер поддержал эту идею.
"Я хотел бы поддержать Вашу идею об учреждении постоянной рабочей группы, которая будет заниматься развитием и укреплением сотрудничества по различным вопросам, в частности, по проблемам разминирования, подготовки специалистов к ликвидации последствий стихийных бедствий и катастроф", - сказал Петер Маурер.
Владимир Пучков отметил, что сотрудничество между МЧС России и Международным Комитетом Красного Креста имеет многолетнюю историю. Помимо обмена визитами на уровне руководства обеих организаций осуществляется экспертное взаимодействие.
"У нас давно сложились тесные и плодотворные контакты с Региональной делегацией Международного Комитета Красного Креста в Российской Федерации, Белоруссии и Молдове, - подчеркнул на встрече глава чрезвычайного ведомства. – Мы осуществляем регулярный обмен информацией. Ваши эксперты привлекаются для чтения лекций на базе учебных заведений МЧС России по тематике международного гуманитарного права, в частности, в Академию гражданской защиты".
МЧС России и Международный Комитет Красного Креста имеют успешный опыт совместного участия в международных гуманитарных операциях - реагирование на цунами в Юго-Восточной Азии, оказание помощи по ликвидации последствий разрушительного землетрясения на Гаити, доставке гуманитарной помощи населению стран, пострадавших в результате кризисов и конфликтов.
"Все эти годы мы взаимодействуем как давние и проверенные партнёры, демонстрируя взаимное уважение в отношении позиций друг друга", - сказал Владимир Пучков.
Источник: МЧС РФ