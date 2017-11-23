ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 71-я колонна МЧС России с гуманитарной помощью для Донбасса выдвинулась в сторону российской границы. Автомобили везут более 500 тонн гуманитарных грузов, в составе которых – детские продуктовые наборы, медикаменты, медицинское имущество и детские подарки.

Колонна проследует к государственной границе на пункты пропуска «Донецк» и «Матвеев Курган» для прохождения необходимых таможенных процедур в соответствии с международным законодательством по доставке гуманитарных грузов.

За рулём автомобилей опытные водители-спасатели, которые за время своей работы осуществили десятки гуманитарных операций по всему миру. Также в состав колонны входят медики и технический персонал, готовые при необходимости оказать в дороге своевременную помощь водителям и сотрудникам, сопровождающим груз.

Гуманитарная колонна проследует в два пункта назначения – Луганскую и Донецкую области Украины.