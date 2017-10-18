ОРЕАНДА-НОВОСТИ. МЧС России принимает участие в XXI Международной выставке средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех-2017», которая открылась на ВДНХ в г. Москве. Она продлится до 20 октября.

На выставке демонстрируются достижения научно-технического прогресса в сфере обеспечения безопасности личности, общества и государства. МЧС России представляют Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России (федеральный центр науки и высоких технологий) и ФАУ «ИЦ ОКСИОН».

В первый день работы выставки специалисты ВНИИ ГОЧС продемонстрировали наиболее успешно применяемые разработки как для профессионалов в области обеспечения безопасности, так и для всех, кто заботится о защите жизни и здоровья людей. В их числе – робототехнические комплексы, средства индивидуальной защиты, методические разработки Центра мониторинга ликвидации последствий ДТП института.

Один из наиболее интересных экспонатов – индивидуальный браслет, который может хранить медицинскую информацию о человеке, прежде всего, сотруднике экстренных служб. Это новейшая разработка ученых ВНИИ ГОЧС впервые представлена широкой общественности.

При сканировании QR-кода на браслете во время оказания помощи медики смогут получить всю необходимую информацию о спасателе или пожарном, получившем травмы в ходе ликвидации ЧС. Применять умный браслет может любой желающий. Для этого достаточно самостоятельно добавить в память устройства необходимые данные. Показатели здоровья спасателей и пожарных будут заноситься в медицинских учреждениях, где они стоят на учёте. Приобрести браслеты в самое ближайшее время возможно будет в аптеках: фармацевты подробно объяснят, как пользоваться и обслуживать умный продукт.