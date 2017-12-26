МЧС России проводит тренировку по готовности средств связи к обеспечению реагирования на ЧС
26.12.2017, 21:24
OREANDA-NEWS. Сегодня стартовала Всероссийская тренировка, которую проводит МЧС России для проверки средств связи в условиях отсутствия электроэнергии. Цель этих мероприятий - повышение готовности органов управления и сил МЧС России по предупреждению и реагированию на возможные чрезвычайные ситуации.
По вводные тренировки в субъектах РФ из-за прохождения неблагоприятных метеоявлений произошло массовое отключение электроэнергии.
В зону условных ЧС направлены оперативные группы и подвижные пункты управления. Специалистам МЧС России предстоит проверить работу всех современных видов связи, которые находятся на оснащении подразделений министерства.
Всероссийская тренировка пройдет в течение суток.
В целях обеспечения готовности сил и средств МЧС России к оперативному реагированию на возможные чрезвычайные ситуации и происшествия в предпраздничные, праздничные и выходные дни с 09.00 мск. 25 декабря до 09.00 мск. 10 января органы управления и силы постоянной готовности МЧС России переведены в режим функционирования "повышенная готовность".
Вопросы обеспечения безопасности во время новогодних праздников являются наиболее актуальными в деятельности МЧС России в этот период, когда возрастает число пожаров. Организовано информирование населения о правилах пожарной безопасности при проведении праздничных мероприятий, а также о том, как правильно использовать отопительные системы и электроприборы и пиротехническую продукцию.
По вводные тренировки в субъектах РФ из-за прохождения неблагоприятных метеоявлений произошло массовое отключение электроэнергии.
В зону условных ЧС направлены оперативные группы и подвижные пункты управления. Специалистам МЧС России предстоит проверить работу всех современных видов связи, которые находятся на оснащении подразделений министерства.
Всероссийская тренировка пройдет в течение суток.
В целях обеспечения готовности сил и средств МЧС России к оперативному реагированию на возможные чрезвычайные ситуации и происшествия в предпраздничные, праздничные и выходные дни с 09.00 мск. 25 декабря до 09.00 мск. 10 января органы управления и силы постоянной готовности МЧС России переведены в режим функционирования "повышенная готовность".
Вопросы обеспечения безопасности во время новогодних праздников являются наиболее актуальными в деятельности МЧС России в этот период, когда возрастает число пожаров. Организовано информирование населения о правилах пожарной безопасности при проведении праздничных мероприятий, а также о том, как правильно использовать отопительные системы и электроприборы и пиротехническую продукцию.
Источник: МЧС РФ