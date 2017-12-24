ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня в г. Омск для обследования жилого дома, где накануне вечером в результате хлопка газового баллона произошло частичное обрушение здания, самолётом Бе-200ЧС МЧС России из Красноярска доставлен мобильный диагностический комплекс «Струна-3 Эксперт». Данное оборудование позволит в кратчайшие сроки получить надёжную оценку уязвимости повреждённого дома и возможность дальнейшего проживания в нем.

Специалисты испытательной пожарной лаборатории Главного управления МЧС России по Красноярскому краю передадут полученные результаты обследования здания экспертной комиссии, которая определит дальнейшие действия всех органов управления по проведению аварийно-восстановительных работ.

На месте происшествия организована работа сил и средств пожарно-спасательного гарнизона, аварийно-спасательных формирований города, кинологических расчетов, инженерной техники коммунальных служб. На сегодняшний день на место обрушения здания запланировано выездное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, что все граждане, проживающие в доме, где произошло обрушение, а это более 80 человек, эвакуированы. 36 из них находятся в гостинице «Иртыш», где развернут пункт временного размещения. Для них организовано горячее питание, работают социальные службы