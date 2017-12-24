МЧС: дом в Омске, где произошёл взрыв газа, обследуют комплексом "Струна"
Специалисты испытательной пожарной лаборатории Главного управления МЧС России по Красноярскому краю передадут полученные результаты обследования здания экспертной комиссии, которая определит дальнейшие действия всех органов управления по проведению аварийно-восстановительных работ.
На месте происшествия организована работа сил и средств пожарно-спасательного гарнизона, аварийно-спасательных формирований города, кинологических расчетов, инженерной техники коммунальных служб. На сегодняшний день на место обрушения здания запланировано выездное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.
Напомним, что все граждане, проживающие в доме, где произошло обрушение, а это более 80 человек, эвакуированы. 36 из них находятся в гостинице «Иртыш», где развернут пункт временного размещения. Для них организовано горячее питание, работают социальные службы