ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Самолёт Ил-76 МЧС России доставит из Читы в Приморский край 45 авиадесантников для тушения природных пожаров.

По данным региональных властей, в северных районах края продолжалась ликвидация пожаров общей площадью более 2 тысяч гектаров.

К борьбе с огнём привлечены 350 человек. Кроме того, ликвидацией пожаров в труднодоступных местах занимаются более 100 парашютистов - десантников лесоохраны и приморских спасателей. В тушении задействован и вертолёт Ми-8.