ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На территории города Москвы и Московской области с 08.12.2017 поступают обращения граждан о наличии в окружающем воздухе постороннего запаха (сероводорода).

В результате проведенных исследований выявлено, что источником постороннего запаха является полигон твёрдых бытовых отходов «Кучино» (г. Балашиха Московской области), на котором ведутся работы по дегазации, в рамках которой проведено бурение 55 скважин.

Непрерывный мониторинг экологической обстановки осуществляется на 56 стационарных постах ГПБУ «Мосэкомониторинг», а также передвижными лабораториями от МЧС России, Роспотребнадзора и Росприроднадзора.

За 6 января от жителей Москвы и Московской области поступило 4 обращения, на каждое из которых было организовано реагирование сил и средств, проведён дополнительный анализ атмосферного воздуха передвижными лабораториями. Превышений значений предельно-допустимых концентраций вредных примесей не обнаружено.

В течение суток на посту ГПБУ «Мосэкомониторинг» в районе полигона твёрдых бытовых отходов «Кучино» зафиксированы разовые превышения предельно допустимых концентраций по сероводороду.

По прогнозу Росгидромета и ВЦМП «Антистихия»в городе Москве и населённых пунктах Московской области, прогнозируемые на 07.01.2018, метеорологические условия не приведут к осложнению экологической обстановки.

Обстановка находится на контроле.

МЧС России рекомендует: в случае ощущения неприятного запаха следует избегать длительного нахождения и ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе, по мере возможности не открывать окна в помещениях, проводить влажную уборку в жилых помещениях и на рабочих местах, использовать системы кондиционирования и очистки воздуха. Людям, страдающим хроническими заболеваниями легких при себе иметь лекарственные препараты. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок, особенно вдоль автомобильных дорог. При плохом самочувствии обратиться к врачу.