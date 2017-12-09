ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня во исполнение поручения Правительства Российской Федерации в Республику Филиппины из порта г. Владивостока направлена гуманитарная помощь. На борту морского судна находятся 390 тонн груза.

Ранее, 1 декабря, на Филиппины уже был отправлен гуманитарный груз, весом 5 тонн, из порта г. Владивостока. Это – продукты питания и пиломатериалы.

Российская Федерация всегда оперативно реагировала на чрезвычайные ситуации, происходящие на территории Республики, и доставляла грузы гуманитарной помощи на двухсторонней и многосторонней основе.