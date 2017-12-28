ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На территории города Москвы и Московской области с 08.12.2017 поступают обращения граждан о наличии в окружающем воздухе постороннего запаха (сероводорода).

В результате проведенных исследований выявлено, что источником постороннего запаха является полигон твёрдых бытовых отходов "Кучино" (г. Балашиха Московской области), на котором ведутся работы по дегазации, в рамках которой проведено бурение 55 скважин.

Непрерывный мониторинг экологической обстановки осуществляется на 56 стационарных постах ГПБУ "Мосэкомониторинг", а также передвижными лабораториями от МЧС России, Роспотребнадзора и Росприроднадзора.

За 27 декабря от жителей Москвы и Московской области поступило 29 обращений, на каждое из которых было организовано реагирование сил и средств, проведён дополнительный анализ атмосферного воздуха передвижными лабораториями. Превышений значений предельно-допустимых концентраций вредных примесей не обнаружено.

В течение суток на посту ГПБУ "Мосэкомониторинг" в районе полигона твёрдых бытовых отходов "Кучино" зафиксированы разовые превышения предельно допустимых концентраций по сероводороду.

По прогнозу Росгидромета и ВЦМП "Антистихия" в городе Москве и населённых пунктах Московской области метеорологические условия 28 декабря будут способствовать рассеиванию вредных примесей в атмосферном воздухе.

Обстановка находится на контроле.

МЧС России рекомендует: в случае ощущения неприятного запаха следует избегать длительного нахождения и ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе, по мере возможности не открывать окна в помещениях, проводить влажную уборку в жилых помещениях и на рабочих местах, использовать системы кондиционирования и очистки воздуха. Людям, страдающим хроническими заболеваниями лёгких при себе иметь лекарственные препараты. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок, особенно вдоль автомобильных дорог. При плохом самочувствии обратиться к врачу.