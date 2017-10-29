ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Московской области в воскресенье ожидаются осадки в виде дождя, а также сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду, сообщает сайт Главного управления МЧС России по региону.

Спасатели советуют при порывистом ветре убрать хозяйственные вещи со двора и балкона в дом (подвал), обрезать сухие деревья, машину поставить в гараж, при отсутствии гаража припарковать вдали от деревьев и слабо укреплённых конструкций, добавляется в материале.

Пешеходам на улице рекомендуют обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов), подчёркивается в сообщении.

В Москве и Подмосковье ранее объявили "жёлтый" уровень опасности погоды на воскресенье из-за тумана.