МЧС предупредило сильных порывах ветра и дожде в Подмосковье в воскресенье
Спасатели советуют при порывистом ветре убрать хозяйственные вещи со двора и балкона в дом (подвал), обрезать сухие деревья, машину поставить в гараж, при отсутствии гаража припарковать вдали от деревьев и слабо укреплённых конструкций, добавляется в материале.
Пешеходам на улице рекомендуют обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов), подчёркивается в сообщении.
В Москве и Подмосковье ранее объявили "жёлтый" уровень опасности погоды на воскресенье из-за тумана.