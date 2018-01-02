МЧС предупреждает жителей Подмосковья о сильном ветре во вторник
02.01.2018, 11:35
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Во вторник в Московской области ожидается усиление ветра до 17 метров в секунду, на дорогах возможно образование гололедицы, сообщает сайт Главного управления МЧС России по региону.
"Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", ночью и днём 2 января по Московской области местами ожидается усиление ветра южной четверти порывами 12-17 метров в секунду, на дорогах гололедица", – говорится в сообщении.
Главное управление МЧС России по региону советует при порывистом ветре убрать хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), машину поставить в гараж или припарковать вдали от деревьев и слабо укреплённых конструкций. На улице нужно обходить шаткие строения, дома с неустойчивой кровлей, деревья и сооружения повышенного риска (мосты, эстакады, трубопроводы, линии электропередачи).
При гололёде водителям рекомендуют воздержаться от поездок за пределы населённого пункта без крайней необходимости, быть внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим в соответствии с погодными условиями.
"Необходимо строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников дорожно-патрульной службы ГИБДД", – подчёркивается в материале.
Пешеходам при гололёде рекомендуют идти по снежной кромке вдоль дороги, стараться обходить места с наклонной поверхностью, на опасной дороге быть предельно внимательными, не торопиться и не бежать. Во время усиления ветра нужно держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек.
"Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", ночью и днём 2 января по Московской области местами ожидается усиление ветра южной четверти порывами 12-17 метров в секунду, на дорогах гололедица", – говорится в сообщении.
Главное управление МЧС России по региону советует при порывистом ветре убрать хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), машину поставить в гараж или припарковать вдали от деревьев и слабо укреплённых конструкций. На улице нужно обходить шаткие строения, дома с неустойчивой кровлей, деревья и сооружения повышенного риска (мосты, эстакады, трубопроводы, линии электропередачи).
При гололёде водителям рекомендуют воздержаться от поездок за пределы населённого пункта без крайней необходимости, быть внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим в соответствии с погодными условиями.
"Необходимо строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников дорожно-патрульной службы ГИБДД", – подчёркивается в материале.
Пешеходам при гололёде рекомендуют идти по снежной кромке вдоль дороги, стараться обходить места с наклонной поверхностью, на опасной дороге быть предельно внимательными, не торопиться и не бежать. Во время усиления ветра нужно держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек.
Источник: Правительство Московской области