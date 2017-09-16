МЧС призывает курильчан и сахалинцев отложить выезд за пределы населённых пунктов на время циклона
16.09.2017, 08:36
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. О надвигающемся явлении сообщило Сахалинское управление Росгидромета. В штормовом предупреждении говорится, что со второй половины дня 18 сентября на территории Поронайского, Смирныховского, Углегорского районов, в южной части острова Сахалин, а также в г. Южно-Сахалинске ожидается очень сильный дождь, ураганный ветер. Кроме того, ураганный ветер и сильный дождь, по данным синоптиков, 18 сентября будет и на территории Южно-Курильского и Курильского районов.
Дежурная смена Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области направила в администрации указанных муниципальных образований и во взаимодействующие структуры экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации последствий опасных природных явлений, к реагированию готовы. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.
Людям, находящимся на территории Южно-Курильского, Курильского, Поронайского, Смирныховского, Углегорского районов, в южной части острова Сахалин, а также в г. Южно-Сахалинске спасатели рекомендуют воздержаться от выездов за пределы населённых пунктов без особой необходимости. Кроме того, следует уточнить местонахождение родных и близких и принять меры, чтобы они успели подготовиться к непогоде. Туристическим группам, находящимся на маршрутах, следует переждать погоду в подготовленных для этого местах. При необходимости следует немедленно обратиться в дежурные службы.
Дежурная смена Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области направила в администрации указанных муниципальных образований и во взаимодействующие структуры экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации последствий опасных природных явлений, к реагированию готовы. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.
Людям, находящимся на территории Южно-Курильского, Курильского, Поронайского, Смирныховского, Углегорского районов, в южной части острова Сахалин, а также в г. Южно-Сахалинске спасатели рекомендуют воздержаться от выездов за пределы населённых пунктов без особой необходимости. Кроме того, следует уточнить местонахождение родных и близких и принять меры, чтобы они успели подготовиться к непогоде. Туристическим группам, находящимся на маршрутах, следует переждать погоду в подготовленных для этого местах. При необходимости следует немедленно обратиться в дежурные службы.
Источник: МЧС России