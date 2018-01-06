ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В преддверии Рождества Христова в Тюменской области сотрудники регионального управления МЧС РФ проводят комплекс профилактических мероприятий, направленных на обеспечение безопасности в храмах во время проведения торжественных богослужений.

Объектов на контроле три: Церковь Вознесения Господня (в Голышманово), храм Покрова Божией Матери (село Аромашево), Храм Рождества Пресвятой Богородицы (село Бердюжье).

Перед проведением рождественских мероприятий, сотрудники МЧС проводят инструктаж о правилах пожарной безопасности с лицами, ответственными за пожарную безопасность. Особое внимание уделено наличию эвакуационных путей, свободного доступа к ним, и возможности немедленной эвакуации. Кроме того, сотрудники МЧС проверяют наличие первичных средств пожаротушения на объекте, их исправность, возможность эксплуатации, а также наличие и исправность средств пожаротушения, связи и пожарной автоматики.

"Большое скопление прихожан в эти дни является нормой, что влечёт за собой повышенный уровень опасности для граждан. Подготовке служителей церкви к действиям при чрезвычайных происшествиях мы уделяем особое внимание, главное в такой ситуации не допустить паники и помочь прихожанам безопасно покинуть опасную зону", — рассказала старший дознаватель отдела Яна Максимова.

Профилактические мероприятия в церквях и храмах продлятся до 6 января, а в рождественскую ночь на праздничных богослужениях будут дежурить сотрудники МЧС.