ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Во вторник, 5 декабря, в Южно-Сахалинске пройдёт чемпионат среди школьников по компьютерной игре "Сеня-спасатель". Это квест, в котором органично сочетаются реальные и виртуальные задания. Принять участие в чемпионате приглашают как команды, представляющие общеобразовательные учреждения, так и любые команды, участникам которых от 10 до 13 лет.

Кроме того, для участия в турнире команде необходимо продумать единый стиль (например, одинаковые для всех участников команды значки, повязки, кепки и т.п.) и сделать из любых материалов игровую фишку (размер основания 1,5х1,5 см). Всё это позволит создать игровую атмосферу и оставит у киберспортсменов приятные воспоминания. Участникам чемпионата очень поможет знание компьютерной игры, её можно скачать в Google Play и App Store, введя в поисковике название – "Сеня-спасатель".Приятным дополнением увлекательного процесса станут подарки, которые организаторы приготовили для всех участников, независимо от занятых мест."Сеня-спасатель" - один из редких примеров, когда компьютерная игра становится способом передачи чрезвычайно (в прямом смысле этого слова) важной информации. Она создана специалистами с большим опытом разработки детских компьютерных игр.Одним из её авторов стал Дмитрий Деменчук, который создавал известные российские обучающие программы для детей. Игровые серии "Репка", "Домовёнок Бу", "Школа Изобретателей", "Дневники Волшебника", "Школа Раннего развития" только в России не понаслышке знают несколько миллионов детей.Социальный проект "Мультимедийная игра для смартфонов, планшетов и ПК "Сеня-Спасатель" реализуется в рамках партнёрской программы ГУ МЧС России по Сахалинской области, компании "Сахалинская энергия" и правительства Сахалинской области "Что делать в чрезвычайных ситуациях".