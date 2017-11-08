ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Mail.Ru Group совместно с Центром развития ИТ-образования (ЦРИТО) МФТИ впервые запускают зимнюю сессию по классическому программированию и мобильной разработке на базе образовательного центра «Сириус» в Сочи.



Смена в «Сириусе» соберёт 60 учеников 9—11 классов со всей России. В рамках смены с 4 по 25 января 2018 года школьники пройдут курсы по Android-, Java- и веб-разработке, по безопасности и управлению продуктом. Кроме того, они объединятся в команды и создадут собственное мобильное приложение.

В программе смогут принять школьники, набравшие наибольшее количество баллов в октябрьском и ноябрьском отборочных турах олимпиады «Технокубок». Отбор будет проходить до 20 ноября 2017 года.

Руководителем программы выступит Алексей Малеев, директор Центра развития ИТ-образования МФТИ, основатель Олимпиадной школы и Университетских кэмпов по программированию для старшеклассников, а также проекта Moscow Workshops ACM ICPC. Преподавателями будут сотрудники Mail.Ru Group и студенты — выпускники образовательного проекта Технотрек, который Mail.Ru Group реализует на базе МФТИ.

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Образовательный центр «Сириус» в городе Сочи создан Образовательным Фондом «Талант и успех» на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе Президента Российской Федерации В.В. Путина. Фонд учреждён 24 декабря 2014 г. выдающимися российскими деятелями науки, спорта и искусства.

Цель работы – раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одарённых детей, проявивших выдающиеся способности в области искусств, спорта, естественнонаучных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве.