ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 13 октября 2017 года ректор МГУ имени М.В.Ломоносова академик В.А. Садовничий принял казахскую делегацию во главе с первым заместителем секретаря Совета безопасности Республики Казахстан профессором М.Е. Шайхутдиновым. На встрече также присутствовал заместитель председателя Совета директоров Международного научного комплекса "Астана", управляющий директор Международного научного комплекса "Астана" С.А. Ирсалиев.

Участники встречи обсудили вопросы развития российско-казахстанского сотрудничества в сфере науки и образования. В ходе мероприятия состоялось торжественное подписание Положения о совместном Центре фундаментальных и научно-прикладных исследований МГУ имени М.В.Ломоносова и Международного научного комплекса "Астана".





