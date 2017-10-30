В МИД РФ осудили осквернение памятника Советской Армии в Болгарии
30.10.2017, 15:04
ОРЕАНДА-НОВОСТИ МИД РФ прокомментировал осквернение памятника Советской Армии в Болгарии.
"Вызывает возмущение очередной акт вандализма в отношении памятника Советской Армии, расположенного в центре Софии. На днях были испачканы жёлтой краской фигуры воинов на одном из барельефов монумента и на скульптуре оставлены надписи оскорбительного содержания", - говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
В связи с вопиющим инцидентом Посольством России в МИД Болгарии было сделано жёсткое представление. Рассчитываем, что официальные власти страны примут, наконец, действенные меры по выявлению и наказанию виновных в осквернении мемориала, недопущению впредь глумления над памятью советских воинов, павших во имя освобождения Болгарии и Европы от нацизма.
"Вызывает возмущение очередной акт вандализма в отношении памятника Советской Армии, расположенного в центре Софии. На днях были испачканы жёлтой краской фигуры воинов на одном из барельефов монумента и на скульптуре оставлены надписи оскорбительного содержания", - говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
В связи с вопиющим инцидентом Посольством России в МИД Болгарии было сделано жёсткое представление. Рассчитываем, что официальные власти страны примут, наконец, действенные меры по выявлению и наказанию виновных в осквернении мемориала, недопущению впредь глумления над памятью советских воинов, павших во имя освобождения Болгарии и Европы от нацизма.
Источник: http://www.mid.ru