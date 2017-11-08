ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания "ММС Рус" объявила о включении модели Mitsubishi Outlander в государственную программу льготного лизинга, что позволит потребителям приобрести автомобиль с выгодой до 19,5 %. Условия на покупку автомобиля действуют до 5 декабря 2017 года включительно, сообщает пресс-служба «ММС Рус».

В рамках льготного лизинга предусмотрены две программы приобретения модели на выгодных условиях: "Своё Дело" и "Русский Фермер" позволяют покупателям, подходящим под их условия, приобрести Outlander с дополнительной скидкой до 12,5%. Учитывая, что начальная выгода на приобретение Mitsubishi Outlander по программе "ММС Рус" для корпоративных клиентов составляет до 7% и скидки суммируются, таким образом общая выгода на покупку автомобиля по программе льготного лизинга может быть до 19,5%. В государственной программе льготного лизинга участвую все новые автомобили модели Outlander 2016 и 2017 года выпуска стоимостью до 1 млн 450 тыс. рублей.

Отметим, что кроссовер Mitsubishi Outlander остаётся бестселлером марки на российском рынке. С начала года продажи этой модели выросли на 45% и составили 13140 автомобилей.