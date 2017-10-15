ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Для организации голосования граждан Кыргызской Республики, находящихся в день голосования за пределами страны, было открыто 37 избирательных участков в дипломатических и консульских учреждениях Кыргызской Республики в 26 странах мира.

Из стран, где открыты зарубежные избирательные участки, наибольшее количество — шесть участков открыто в Российской Федерации, три участка открыты в Германии, по два участка — в Казахстане, Турции, Китайской Народной Республике и Объединенных Арабских Эмиратах.

Международные наблюдатели от МПА СНГ с раннего утра осуществляют мониторинг выборов в Баку, Минске, Москве и Санкт-Петербурге.

В помещениях для голосования члены участковых избирательных комиссий совместно с операторами осуществляют идентификацию участников выборов по их биометрическим и персональным данным.

После идентификации участника выборов распечатывается чек, в обмен на который ему выдается бюллетень для голосования. Заполненный бюллетень участник выборов опускает в автоматическую считывающую урну.

Член группы международных наблюдателей от МПА СНГ, Генеральный секретарь Совета МПА СНГ Алексей Сергеев посетил зарубежный избирательный участок в Санкт-Петербурге, расположенный в отделении посольства Кыргызской Республики.

В беседе с журналистами Алексей Сергеев отметил, что на участке всё организовано, как и в самой республике, в соответствии со всеми нормами и стандартами, с соблюдением всех установленных законодательством Кыргызской Республики процедур. "На пространстве СНГ избирательное законодательство Кыргызской Республики является одним из передовых", — отметил Генеральный секретарь Совета МПА СНГ.

"Члены группы международных наблюдателей от МПА СНГ с раннего утра работают на избирательных участках не только на территории Кыргызской Республики, но и за рубежом. Все мы наблюдаем очень хорошую явку избирателей. С этой точки зрения выборы состоятся. Меня поразила очередь из молодых людей и людей старшего возраста, которые пришли проголосовать. Конечно, это гловорит о неравнодушии, желании граждан Кыргызской Республики выбрать достойного кандидата в Президенты", — рассказал журналистам Алексей Сергеев.