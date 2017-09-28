ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Московское центральное кольцо (МЦК) в очередной раз установило рекорд по количеству перевезённых пассажиров: 27 сентября его «Ласточками» воспользовался 414 551 человек. Самый большой пассажиропоток был зафиксирован на станции Площадь Гагарина, через которую прошли около 40 тысяч человек.

Предыдущий рекорд был установлен совсем недавно — 12 сентября по МЦК проехали 400 тысяч пассажиров. А 10 сентября Москва отметила ровно год с момента запуска пассажирского движения по МЦК. За это время оно перевезло 100 миллионов человек. В среднем каждый день им пользуются около 300 тысяч москвичей и гостей города.

Электрички МЦК стали для Москвы новым удобным видом транспорта. Кольцо интегрировано с системой метрополитена и фактически является его 14-й линией. У них единая система тарифов, билетное меню, навигация и сервисы.