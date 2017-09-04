ОРЕАНДА-НОВОСТИ. С 11 сентября стартует всероссийский конкурс «Народный участковый», проводимый МВД России. Акция способствует повышению уровня доверия населения к сотрудникам полиции, престижа службы и формирования позитивного общественного мнения о деятельности участковых уполномоченных полиции.

Победители каждого этапа конкурса определяются большинством голосов населения, набранных по итогам онлайн-голосования. Любой желающий может выбрать того сотрудника, который, на его взгляд, наиболее полно отвечает званию участкового уполномоченного полиции и проголосовать за него.

Проект «Народный участковый» - пример открытого, партнёрского взаимодействия органов внутренних дел и общества в оценке работы сотрудников одной из самых важных полицейских профессий. Лучших выберут наши граждане, чей покой участковые охраняют.

Конкурс пройдёт в три этапа. Первый этап проводится на региональном уровне. Для того чтобы пользователи смогли получить полное представление о каждом претенденте на звание «Народный участковый», на официальном интернет-сайте ГУ МВД России по Пермскому краю будет размещена информация об участковых уполномоченных полиции, принимающих участие в первом этапе конкурса. Участники голосования смогут узнать о том, сколько преступлений раскрыто при содействии каждого конкурсанта, какое количество обращений рассмотрено им, каковы его достижения, как его характеризуют коллеги и граждане. Населению будет, таким образом, предоставлена возможность выбрать победителя первого этапа конкурса каждого территориального органа МВД России на районном уровне. Онлайн-голосование первого этапа конкурса пройдёт с 11 по 20 сентября.

На втором этапе до 7 октября будет подготовлена и размещена информация об участковых уполномоченных полиции - победителях первого этапа конкурса - для предоставления населению возможности выбрать победителя второго этапа конкурса, который будет представлять регион на всероссийском этапе. Онлайн-голосование граждан пройдёт с 7 по 16 октября 2017 года. Финальное голосование за сотрудника, достойного звание «Народный участковый - 2017» будет открыто с 1 по 10 ноября на официальном интернет-сайте МВД России. Награждение победителя конкурса и призёров третьего этапа конкурса пройдет в торжественной обстановке в канун Дня участкового уполномоченного полиции.