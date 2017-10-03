ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Эксперты Общероссийского народного фронта выявили незаконное распределение подрядов на строительство детских садов в Королёве, говорится в сообщении пресс-службы регионального отделения ОНФ в Московской области.

"Активисты Общероссийского народного фронта в рамках работы по проекту ОНФ "За честные закупки" обратились в прокуратуру и Главное контрольное управление Московской области по поводу незаконного распределения подрядов на строительство социальных объектов в городе Королёве", – говорится в сообщении.

Ранее в ходе мониторинга закупок выяснилось, что в 2015 году администрация города провела четыре открытых конкурса на строительство детских садов на 150 мест каждый. Победителем по всем четырём конкурсам стало одно из муниципальных унитарных предприятий. С ним заключили четыре контракта на общую сумму почти 650 миллионов рублей. Все выполненные по контрактам работы были приняты и оплачены.

Однако единственная работа, которую предприятие выполнило по этим контрактам, это заключение четырёх контрактов со строительными фирмами на те же самые работы на общую сумму около 625,5 миллионов рублей. При этом МУП уже не разыгрывал подряды, а раздавал их частным фирмам по своему усмотрению, минуя конкурентные процедуры.

Региональное отделение ОНФ обратилось в Главное контрольное управление Московской области, в областную прокуратуру и в областной комитет по конкурентной политике на предмет проведения проверки в отношении МУП.