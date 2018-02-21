ОРЕАНДА-НОВОСТИ. «В 2017 году у нас было четыре встречи с президентом Трампом, в ходе которых мы выразили нашу полную готовность достичь исторического мирного соглашения…. Однако нынешняя администрация США всё ещё не прояснила свою позицию. Она за решение о двух или об одном государстве?», - сказал Махмуд Аббас.

Президент частично признанного Государства Палестина назвал «незаконным» решение США вынести проблему Иерусалима «за рамки переговоров», признать этот город столицей Израиля и перевести туда своё посольство. Он также назвал «странным» то, что Организация Освобождения Палестины по-прежнему фигурирует в американском списке террористических организаций, куда она была включена на основании решения Конгресса США, принятого в 1987 году. Президент Палестины назвал «наказанием» палестинских беженцев решение США о сокращении своего взноса на финансирование Агентства ООН, ответственного за оказание им помощи (БАПОР). Махмуд Аббас также осудил политику Израиля по расширению поселений.

Лидер палестинцев напомнил о 705 резолюциях, принятых в ООН в поддержку Палестины, в том числе 86 – в Совете Безопасности, ни одна из которых, по его словам, не была претворена в жизнь. В частности, сказал палестинский руководитель, Израиль не выполнил свои обязательства по резолюциям 181 и 194, хотя их выполнение было необходимым условием для приёма Израиля в ООН.

Напомнив, что Государство Палестина признали 138 государств, палестинский лидер призвал всех членов Совбеза также признать его государство. Он выразил удовлетворение тем, что у Палестины есть теперь статус наблюдателя в ООН как государства – не члена этой организации и сообщил о намерении добиться статуса государства-члена ООН.

Махмуд Аббас заявил, что палестинцы, несмотря на нынешний тупик в переговорах, не теряют надежды. Подчеркнув, что сегодня ни одно государство не в состоянии самостоятельно решить региональный или международный конфликт, президент предложил созвать в середине 2018 года международную мирную конференцию и призвал ее будущих участников признать полноправное членство Палестины в ООН, объявить о взаимном признании Израиля и Палестины на основе границ, определенных в 1967 году, а также создать международный механизм, который позволит сторонам продвинуться в переговорах.

Президент Махмуд Аббас сказал, что предки палестинцев – канааниты – жили на землях Палестины ещё пять тысяч лет назад, палестинцы постоянно находились на этой земле, строили города и вносили свой вклад в мировую цивилизацию. Президент Палестины сообщил, что его страна заключила соглашения в области безопасности с 83 странами, в том числе с США, Российской Федерацией и европейскими государствами. Он перечислил международные встречи, посвященные ближневосточному урегулированию, в которых приняла участие Палестина, начиная с Мадридской конференции в 1991 году. Президент напомнил, что принял приглашение президента Путина приехать в Москву для встречи с премьер-министром Израиля Нетаньяху, но тот отказался от такой встречи.