Mail.Ru Group и Frank RG исследовали влияние психотипа клиента на его финансовое поведение
21.09.2017, 12:30
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Специалисты Mail.Ru Group и Frank RG исследовали влияние психологического типа потребителя на его финансовое поведение. В основу классификации легла методика, основанная на типологии MBTI. Для построения модели определения психотипа использовались методы машинного обучения.
Исследование охватило 20 миллионов пользователей интернета. С помощью методов машинного обучения был разработан математический алгоритм (модель), позволяющий автоматически, без проведения анкетирования или интервью специалиста, с высокой вероятностью предсказывать признаки, составляющие психологический тип интернет-пользователей. В рамках исследования аудитория была разделена на 16 сегментов на основе психотипов. Для каждого психотипа были выявлены характерные особенности выбора и потребления финансовых продуктов и услуг.
Так, выяснилось, что активнее всего берут кредиты пользователи, которые относятся к психотипам Администратор и Политик. Средняя сумма кредита наличными составляет для каждого типа 160 и 130 тысяч рублей соответственно, автокредита — 300 и 260 тыс. руб. соответственно.
Самые консервативные клиенты — Наставник, Гуманист и Лирик. Наставник в целом интересуется банковскими продуктами неактивно. Гуманист и Лирик активно потребляют только ипотечные продукты: 2,2 млн руб. и 2,4 млн руб. соответственно.
Информация о заинтересованности в других продуктах, портреты каждого типа личности, а также детальное описание методологии приведены в полной версии исследования (в прикрепленном файле).
Понимание аудитории и основных закономерностей её поведения позволит представителям финансового сектора выстраивать эффективную маркетинговую коммуникацию для отдельных сегментов, а также формировать персонифицированные продуктовые предложения. Сегментация на основе психологического типа личности также подойдёт для стратегического планирования и выстраивания долгосрочных взаимоотношений с клиентом.
Исследование охватило 20 миллионов пользователей интернета. С помощью методов машинного обучения был разработан математический алгоритм (модель), позволяющий автоматически, без проведения анкетирования или интервью специалиста, с высокой вероятностью предсказывать признаки, составляющие психологический тип интернет-пользователей. В рамках исследования аудитория была разделена на 16 сегментов на основе психотипов. Для каждого психотипа были выявлены характерные особенности выбора и потребления финансовых продуктов и услуг.
Так, выяснилось, что активнее всего берут кредиты пользователи, которые относятся к психотипам Администратор и Политик. Средняя сумма кредита наличными составляет для каждого типа 160 и 130 тысяч рублей соответственно, автокредита — 300 и 260 тыс. руб. соответственно.
Самые консервативные клиенты — Наставник, Гуманист и Лирик. Наставник в целом интересуется банковскими продуктами неактивно. Гуманист и Лирик активно потребляют только ипотечные продукты: 2,2 млн руб. и 2,4 млн руб. соответственно.
Информация о заинтересованности в других продуктах, портреты каждого типа личности, а также детальное описание методологии приведены в полной версии исследования (в прикрепленном файле).
Понимание аудитории и основных закономерностей её поведения позволит представителям финансового сектора выстраивать эффективную маркетинговую коммуникацию для отдельных сегментов, а также формировать персонифицированные продуктовые предложения. Сегментация на основе психологического типа личности также подойдёт для стратегического планирования и выстраивания долгосрочных взаимоотношений с клиентом.
Источник: Mail.ru