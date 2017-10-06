ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 6 октября 2017 года Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров посетил с рабочим визитом Республику Армения, где принял участие во Втором Международном форуме евразийского партнёрства "ЕАЭС – промышленная интеграция, расширение экспортно- импортных возможностей".

Выступая на пленарном заседании форума глава Минпромторга России отметил, что Евразийский союз с каждым годом усиливает своё значение в глобальном контексте.

"Можно уверенно говорить о том, что интеграционные процессы позитивно отражаются на экономике всех стран- участниц ЕАЭС. За счёт этого совокупный объём ВВП государств Союза в I полугодии 2017 года увеличился примерно на 2%, рост промышленного производства составил 2,6%, а взаимная и внешняя торговля выросли более чем на 25%", - сообщил Денис Мантуров.

Он отметил, что правительства ЕАЭС работают над созданием евразийских сетей промкооперации и трансфера технологий. Эти цифровые среды позволят сделать важный шаг к выстраиванию системы отраслевых балансов в периметре ЕАЭС, что существенно снизит риски возникновения избыточной конкуренции.

За координацию развития отдельных отраслей будут отвечать созданные центры компетенций общего пользования. Так, например, сейчас формируется Евразийский центр станкостроения и системного интегратора в металлургии.

Такой подход, по сути, является переходом к новой модели развития промышленности ЕАЭС, основанной на инновациях и наукоёмких технологиях.

Он также предложил сформировать наднациональную инфраструктуру продвижения кооперационной продукции на международные рынки. Например, путём формирования зон свободной торговли с третьими странами. Такой режим уже действует с Вьетнамом, и сейчас активно ведутся переговоры для реализации аналогичных соглашений с Индией, Сингапуром и Сербией.

Кроме того, Министр обратил внимание на необходимость усиления борьбы с незаконным оборотом промышленной продукции.