ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 3 ноября 2017 года состоялась рабочая поездка Министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова в г. Новороссийск Краснодарского края, где он посетил производственную площадку одной из крупнейших обувных фабрик России ООО «Брис-Босфор» и ознакомился с процессами изготовления и сборки обуви.

Кроме того, глава Минпромторга России, в присутствии работников предприятия, принял участие в торжественной церемонии закладки «капсулы». Совместно с президентом группы компаний «Брис-Босфор» Вячеславом Зыковым Министр дал символический старт новому проекту по созданию полномасштабного импортозамещающего производства кожаной обуви, подписав памятное послание в честь начала строительства фабрики «Ветанна» группы компаний «Брис-Босфор».



"Желаю Вам, чтобы объём не только инвестиционных средств, но и те производственные объёмы, на которые вы планируете выйти, чтобы всё состоялось. Современное производство и логистические центры, которые здесь планируется построить, будут полностью автоматизированы, но, тем не менее, появятся более 300 новых рабочих мест. Мы рассчитываем, что их займут жители Краснодарского края", – сказал глава Минпромторга России.

По словам Министра, автоматизация производства и новые мощности позволят увеличить объёмы выпуска на более чем 50 % (с 20 до 30 млн пар в год). Планируемый ассортимент продукции охватит абсолютно все возрастные группы покупателей и будет обновляться с учетом маркетинговых исследований и новых тенденций в мировой моде.



"Уверен, что такой ориентированный на пожелания потребителя подход позволит компании ещё больше нарастить свою долю на общероссийском рынке, которая уже сейчас достигает 17%. Хочу пожелать предприятию успешной реализации этого масштабного проекта", – подчеркнул Денис Мантуров.

В свою очередь, Вячеслав Зыков отметил, что производство является крупнейшим обувным предприятием в России, объединяющим в себе собственное производство, дистрибьютора и фирменную торговую сеть.



"Мы хорошо понимаем потребности как конечного потребителя, так и особенности работы оптовых и торговых сетей. Реализация проекта «Ветанна» позволит предоставить на рынок востребованную и актуальную продукцию с преимуществом по качеству и цене перед импортной. В работе над проектом принимали участие лучшие эксперты, технологи и аналитики", – заявил Президент группы компаний.

Ранее, 24 августа 2017 года на площадке АО «Русская кожа» (г. Рязань) состоялось совещание о мерах по развитию легкой промышленности в Российской Федерации под руководством Президента Российской Федерации Владимира Путина, в ходе которого глава государства подчеркнул приоритетность мероприятий по поддержке кожевенного производства и необходимость наведения порядка на внутреннем рынке обуви.