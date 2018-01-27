ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Председатель Совета МПА СНГ Валентина Матвиенко поздравила защитников и жителей блокадного Ленинграда

«27 января 1944 года — особая дата в истории нашей страны, когда Ленинград был полностью освобожден советскими войсками от фашистской блокады. Это событие мирового значения стало ярким свидетельством несгибаемой силы воли и мужества жителей города, важнейшей вехой Великой Победы. Мы никогда не забудем тех, кто отстоял любимый Ленинград, внес неоценимый вклад в защиту свободы и независимости Родины в годы самой разрушительной и жестокой войны XX века.

Дорогие петербуржцы, уважаемые ветераны! О блокаде Ленинграда слагались песни и стихи, снимались фильмы, но подлинный масштаб всей трагедии тех дней знаете только вы. Каждый день жизни в осажденном городе на Неве уже был подвигом, который будут помнить наши следующие поколения. Спасибо вам за то, что вы сумели защитить и сохранить наш прекрасный город!», — говорится в официальном обращении Председателя Совета МПА СНГ, Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентины Матвиенко к Губернатору Санкт-Петербурга и петербуржцам.