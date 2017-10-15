ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Председатель Совета Федерации, председатель 137-й Ассамблеи Межпарламентского союза Валентина Матвиенко выступила на первом заседании Ассамблеи МПС в Санкт-Петербурге на тему «Продвигая культурный плюрализм и мир через межкультурный и межэтнический диалог».



Сегодня весь цивилизованный мир должен направлять усилия на то, чтобы сохранить и укрепить священное дерево культурного плюрализма, о котором говорил русский философ и художник Николай Рерих, сказала Валентина Матвиенко. «Он писал, что многообразные проявления культуры — это «ветви единого священного дерева, корни которого держат мир». Нельзя лишаться ни одной из этих ветвей».



Нужно защитить мир, с одной стороны, от рисков унификации, а с другой стороны – от посягательств экстремистов, поборников идей национальной и религиозной исключительности, отметила глава верхней палаты российского парламента.



Председатель СФ рассказала об опыте нашей страны, где мирно сосуществуют представители почти двухсот национальностей, всех мировых религий. «Диалог и сотрудничество между проживающими в России представителями разных религий считаются важнейшим условием укрепления и развития страны. Одна из причин жизнеспособности нашей модели заключается в том, что в ней акцент делается на культурном плюрализме, наличии и признании свободного существования и развития различных этнических культур в составе единой национальной общности».



Поэтому, подчеркнула глава СФ, дискриминация на национальной, религиозной почве, где бы она ни проявлялась, воспринимается в России особенно остро. Председатель СФ в связи с этим привела в пример ситуацию на Украине, продолжающую вызывать озабоченность международного сообщества в связи с ограничением прав и свобод верующих, с принятием дискриминирующих национальные меньшинства закона об образовании.



Валентина Матвиенко рассказала о реализуемом в России комплексе мер, направленных на укрепление единства многонационального народа страны. «С 2015 года действует Федеральное агентство по делам национальностей. При Президенте России работает Совет по межнациональным отношениям и Совет по взаимодействию с религиозными объединениями. При Правительстве РФ действует Комиссия по вопросам религиозных объединений. Совет по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями создан и при нашей палате. Его рекомендации помогают в работе над совершенствованием законов, которые касаются межэтнических отношений, свободы совести и деятельности религиозных объединений», — проинформировала Валентина Матвиенко.



Матвиенко предложила обсудить возможность проведения Всемирной конференции, посвящённой налаживанию межрелигиозного и межцивилизационного диалога.