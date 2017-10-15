ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела встречу с Председателем Национального собрания Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Тхи Ким Нган. Беседа прошла "на полях" 137-й Ассамблеи Межпарламентского союза.

Во встрече приняли участие заместитель Председателя СФ Галина Карелова, председатель Комитета СФ по международным делам Константин Косачев и член Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Юрий Волков.

Валентина Матвиенко подчеркнула, что российско-вьетнамские отношения, основанные на прочных традициях дружбы и взаимопомощи, поступательно развиваются по широкому спектру направлений. "Неотъемлемой частью нашего стратегического партнерства является регулярный политический диалог, активное взаимодействие по линии парламентов, министерств и ведомств, политических партий и общественных организаций", — сказала она.

Председатель СФ напомнила, что достигнута договорённость на высшем уровне о проведении перекрестного Года России во Вьетнаме и Вьетнама в России в 2019 г. Это наглядное подтверждение особого характера отношений между нашими государствами, сказала глава СФ и предложила парламентариям подключиться к составлению программы мероприятий.

Валентина Матвиенко считает активное развитие межпарламентских связей органичной составляющей российско-вьетнамского стратегического партнерства. Она призвала активизировать контакты между группами по сотрудничеству Совета Федерации и Национального собрания СРВ.

"С удовлетворением отмечаем совпадение или близость подходов двух стран к большинству актуальных вопросов международной повестки дня. Это позволяет эффективно координировать наши шаги на международных парламентских форумах, таких как Межпарламентский союз, Азиатско-Тихоокеанский парламентский форум, Межпарламентская ассамблея АСЕАН", — сказала глава верхней палаты российского парламента.

Валентина Матвиенко поздравила Председателя Национального собрания с Днем вьетнамской женщины, который отмечается 20 октября, и передала пожелание успехов всем женщинам.

Нгуен Тхи Ким Нган сказала, что рада участвовать в работе 137-й Ассамблеи МПС и обратила внимание на представительный состав мероприятия. "Это говорит об авторитете и роли России в мире, а также Межпарламентского союза", — подчеркнула она.