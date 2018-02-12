ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе в Подмосковье.

"Глубоко потрясена известием о крушении самолёта Ан-148, произошедшем в Московской области. Эта страшная трагедия унесла жизни десятков людей. Очень горько сознавать, что такие потери необратимы и невосполнимы.

Многим семьям авиакатастрофа принесла большое горе. Я искренне переживаю вместе со всеми, чьи родные и близкие погибли. Мужества им и душевных сил", - сказала она.



Самолёт "Ан-148" упал в Раменском районе Подмосковья накануне. Все, кто находился на его борту, погибли.