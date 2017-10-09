Медицинский поезд "Терапевт Матвей Мудров" отправится в рейс по Хабаровскому и Приморскому краям
09.10.2017, 11:42
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. С 11 по 28 октября 2017 года передвижной консультативно-диагностический центр "Терапевт Матвей Мудров" Дальневосточной железной дороги будет работать на маршруте Хабаровск - Смоляниново - Сибирцево - Новочугуевка - Сибирцево - Новокачалинск - Хабаровск: Вяземская - 1 день, Смоляниново - 1 день, Партизанск - 2 дня, Лозовый - 1 день, Сибирцево - 1 день, Реттиховка - 1 день, Тихоречное - 1 день, Арсеньев - 2 дня, Варфоломеевка - 1 день, Новочугуевка - 2 дня, Лучки - 1 день, Хорольск - 1 день, Камень-Рыболов - 2 дня, Новокачалинск - 1 день.
Передвижной консультативно-диагностический центр "Терапевт Матвей Мудров" – уникальный железнодорожный состав, оснащённый современным медицинским оборудованием и оказывающий медицинские услуги железнодорожникам и населению на станциях Дальневосточной железной дороги и соседних магистралей.
В специальных вагонах в зависимости от потребности и специализации рейса могут вести приём специалисты: терапевт, хирург, невролог, педиатр, гинеколог, офтальмолог, оториноларинголог, врач функциональной диагностики, врач-рентгенолог, врач-лаборант, врач ультразвуковой диагностики и др., сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.
Передвижной консультативно-диагностический центр "Терапевт Матвей Мудров" – уникальный железнодорожный состав, оснащённый современным медицинским оборудованием и оказывающий медицинские услуги железнодорожникам и населению на станциях Дальневосточной железной дороги и соседних магистралей.
В специальных вагонах в зависимости от потребности и специализации рейса могут вести приём специалисты: терапевт, хирург, невролог, педиатр, гинеколог, офтальмолог, оториноларинголог, врач функциональной диагностики, врач-рентгенолог, врач-лаборант, врач ультразвуковой диагностики и др., сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.
Источник: РЖД